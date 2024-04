I carabinieri di Castelleone hanno denunciato per il furto aggravato di un monopattino elettrico un uomo di 33 anni, con precedenti di polizia a carico. A metà marzo scorso, un uomo del posto aveva raccontato che il pomeriggio precedente era entrato in un supermercato di Castelleone per fare la spesa e aveva lasciato il suo monopattino nei pressi dell’ingresso. Uscito dall’esercizio commerciale dopo un po’ di tempo, aveva visto che il suo monopattino era sparito. Il giovane ha riferito ai militari che aveva lasciato il suo monopattino nei pressi delle telecamere del negozio e i militari hanno acquisito i filmati che riprendevano il punto in cui si trovava il monopattino, vedendo che un uomo era passato in quel luogo con un’auto, era sceso dal veicolo e con un’azione fulminea aveva preso il monopattino e lo aveva caricato a bordo, allontanandosi.

Dall’esame delle riprese si è potuto vedere chiaramente l’autore del fatto, già conosciuto. Era visibile la targa dell’auto, risultata di proprietà di un’altra persona, ma in uso al 33enne. Nei giorni seguenti al furto, i militari hanno fermato quel mezzo per un normale controllo stradale. Al volante c’era il 33enne, poi denunciato per furto aggravato.

