Si è conclusa la quarta edizione di Formaggi e Sorrisi- Cheese&Friends Festival – 50 mila i visitatori stimati dagli organizzatori – dove i formaggi e le eccellenze lattiero casearie made in Italy sono state protagoniste, affiancati da gustose composte, marmellate, mostarde e chutney.

“Il ricco palinsesto proposto in questi tre giorni ha coinvolto il pubblico, tutti gli eventi presso il Pala Cheese sono andati sold out. Degustazioni guidate dai maestri assaggiatori ONAF ma anche showcooking di grandi chef del panorama gastronomico italiano come Davide Oldani pluristellato con la sua cucina Pop, Filippo Oggioni chef stellato del Vecchio Ristoro di Aosta e Daniele Persegani, oltre all’incontro tra Edoardo Raspelli e Gianfranco Vissani, appuntamenti che hanno caratterizzato la qualità della kermesse”, commenta Stefano Pellicciardi di SGP Grandi Eventi, organizzatore dell’evento.

“Un evento dedicato ai gourmet, agli amanti del prodotto, ma anche a famiglie ed esperti alla scoperta di Cremona in un viaggio multisensoriale”.

Tra le esperienze apprezzate e fotografate, l’opera d’arte realizzate dal maestro intagliatore Matteo Padoan, chef trevigiano campione mondiale d’intaglio che ha realizzato un maxi-provolone Valpadana DOP di 60 kg intagliando le effigi di Cremona ma anche la cow parade realizzata da Auricchio una mucca in vetroresina a grandezza naturale pezzata con le forme di formaggio più amate. Tanti gli eventi anche per i più piccoli come la mucca didattica per imparare la mungitura ma anche spettacoli itineranti tra le vie del centro che hanno animato le degustazioni e accompagnato il pubblico in un percorso divertente e saporito.

C’è stato anche spazio per la musica con l Duo Diamanti che ha accompagnato la percezione di sapori e profumi durante la degustazione dei formaggi presentati dagli esperti ONAF: Quartirolo Lombardo dop, Formaggio Pecorino, Provolone Affumicato, Grana Padano Dop 16 mesi; e sono stati creati accostamenti particolari con l’abbinamento vincente di formaggio e birra a cura di Latteria Cà de Stefani, mentre Grana Padano e Provolone sono stati accompagnati alle fermentate del Birrificio Oldo di Reggio Emilia.

“Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival” è promosso dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana e dal Consorzio di Tutela Grana Padano, con il patrocinio del Comune di Cremona, della Provincia di Cremona e della Camera di Commercio di Cremona, in collaborazione con ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) e l’Istituto Superiore L.Einaudi e con l’organizzazione di SGP Grandi Eventi.

