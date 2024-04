Sassuolo-Milan 3-3, rimonta rossonera e Pioli si salva

(Adnkronos) –

Sassuolo e Milan pareggiano 3-3 nel match pirotecnico della 32esima giornata della Serie A 2023-2024. Il Milan è secondo a 69 punti, a -13 dall’Inter capolista che può ulteriormente allungare e blindare lo scudetto. Il Sassuolo è penultimo a 26.

Partenza a razzo del Sassuolo. I padroni di casa quasi sbloccano la partita al 4′ con un’azione fulminante sulla destra, in tre passaggi tra cui l’ultimo di tacco di Thorstvedt che consegna la palla a Pinamonti: carambola sul terreno e di rimbalzo la palla entra in rete. Raddoppio emiliano al 10′ con Laurienté in incursione, il primo tiro viene respinto da Sportiello, il francese ribatte e insacca facilmente. Un uno-due da cui il Milan tenta di riprendersi: breve mischia sotto la porta di Consigli al 13′, testa di Chukwueze, il portiere respinge.

Al 17′ il Milan trova la rete ancora con Chukwueze ma il Var segnala fuorigioco, annullato. I rossoneri però riescono ad accorciare al 20′ con una pregevole azione personale di Leao, 2-1.

Il secondo tempo inizia ancora sotto il segno del Sassuolo: al 53′ arriva il terzo gol, doppietta personale di Laurienté dopo una serie di papere nella difesa rossonera. Accorcia ancora il Milan al 59′ con Jovic, che approfitta di una respinta imprecisa di Consigli. Il forcing rossonero porta al 3-3 all’84’ con Okafor, appena entrato in campo al posto di Adli: destro al volo e 3-3.