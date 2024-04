Gli eventi sportivi dal vivo regalano da sempre emozioni nel pubblico presente, sia in negativo che in positivo, ma purtroppo non sempre questo è possibile per tutti.

E’ il caso, dei non vedenti o portatori di deficit di attenzione, ma in occasione di Cremonese-Ternana, sugli spalti dello Zini, anche questi tifosi “speciali” hanno potuto vivere l’adrenalina e l’emozioni del calcio dal vivo.

A permetterlo l’associazione Marcotti Osvaldo che ha reso possibile un’iniziativa speciale: fare una telecronaca inclusiva per persone con deficit visivo o di attenzione. Lorenzo Cerioli, giovane che sogna un futuro come telecronista sportivo e Luca Rivaroli (Presidente dell’Associazione Marcotti Osvaldo), muniti di cuffie e microfono hanno raccontato in modo minuzioso, la gara ai presenti, tra cui una rappresentanza del Crema 1908, campioni d’Italia di calcio ipovedenti.

I tifosi, alcuni con colori e abbigliamento della Cremonese, ma tutti con le cuffie alle orecchie, hanno tifato per i grigiorossi godendosi la gara.

Il progetto prende il nome di “Si…AMO in diretta” e si svolge da ormai 4 anni tra Stadio Zini e PalaRadi durante le gare di basket, per uno sport che arriva, davvero, a tutti.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata