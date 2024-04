Un uomo di 25 anni è stato segnalato in Prefettura come assuntore di stupefacenti, dopo essere stato notato – nel pomeriggio di venerdi 12 aprile – dai Carabinieri della Radiomobile di Cremona, a Bettenesco, frazione di Persico Dosimo. Alla vista dell’auto di servizio, l’uomo ha cercato di nascondersi tra la vegetazione. Ritenendo che potesse essere andato nelle campagne ad acquistare droga, i militari lo hanno raggiunto per procedere al controllo. Il 25enne si è mostrato nervoso e non ha saputo giustificare la sua presenza, pertanto è stato perquisito. nelle sue tasche sono stati trovati due involucri in cellophane contenenti 5,2 grammi di eroina. Lo stupefacente, detenuto per uso personale, è stato sequestrato e l’uomo è stato segnalato come consumatore.

I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno denunciato un uomo di 38 anni, residente in provincia di Brescia, pregiudicato, per avere rifiutato di sottoporsi al test sull’uso di stupefacenti da parte di chi guida un veicolo. L’uomo è stato anche sanzionato per guida con patente ritirata e guida con patente scaduta. Il tardo pomeriggio del 13 aprile, verso le 20.00, la pattuglia di Casalbuttano si trovava nella frazione Marzalengo di Castelverde per dei controlli di routine e ha notato un’auto con a bordo due persone, un uomo e una donna, entrambi residenti in provincia di Brescia. L’uomo non aveva al seguito la patente di guida e i due non sapevano giustificare la loro presenza. Hanno cercato di sviare il controllo, dicendo che avevano poco tempo da dedicare ai Carabinieri. Ma i militari hanno spiegato che era necessario del tempo per effettuare le verifiche e l’uomo, conducente del mezzo, mostrava chiari ed evidenti sintomi di una recente assunzione di stupefacenti tenuto conto del suo stato di alterazione e delle sue condizioni fisiche complessive. I militari, verificato che non aveva bevuto alcolici, hanno invitato il conducente a recarsi con loro presso una struttura sanitaria per gli accertamenti clinici sull’uso di droghe, al fine di verificare il suo stato di alterazione. Ma ha rifiutato categoricamente di seguire i militari presso l’ospedale. Di conseguenza, lo hanno denunciato per il rifiuto di eseguire il test sull’uso di droghe. Poi, attraverso le banche dati, hanno accertato che la sua patente era scaduta nel 2022 e mai rinnovata. E nel 2023 era stato sanzionato, sempre dai Carabinieri di Cremona, per avere guidato con la patente scaduta, che era stata ritirata. Di conseguenza, è stato sanzionato per guida con patente scaduta e guida con patente ritirata.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 42 anni, pregiudicato, che nella notte del 14 aprile, alla guida di un veicolo di sua proprietà, ha causato un incidente stradale sulla SP 234, nel comune di Acquanegra Cremonese.

Quel notte, verso le 02.00, la pattuglia della Radiomobile è stata inviata sulla SP 234 per un sinistro stradale autonomo. Il mezzo stava percorrendo quella strada da Pizzighettone verso Cremona e il conducente ha perso il controllo dell’auto, urtando e abbattendo un palo indicante il segnale luminoso per attraversamento pedonale e terminando la corsa in un parcheggio senza coinvolgere altre auto. Sul posto hanno effettuato i rilievi e messo in sicurezza il palo della luce, mentre il 42enne, che aveva riportato traumi e contusioni varie, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona. In seguito, i militari si sono recati presso l’ospedale e, tenuto conto della gravità dell’incidente stradale, hanno chiesto ai sanitari di eseguire nei confronti del 42enne gli accertamenti specialistici mirati a verificare l’eventuale stato di ebbrezza. E proprio attraverso gli esiti di queste analisi è emerso che aveva bevuto più del dovuto. Infatti, l’esito ha stabilito un tasso di oltre 1,50 g/l, il triplo del consentito. Avuto il riscontro medico sul suo stato di alterazione psicofisica durante la guida e tenuto conto delle aggravanti di avere provocato un incidente stradale e dell’orario notturno, è stato denunciato all’autorità giudiziaria, la sua patente è stata ritirata e il suo veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

