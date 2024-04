Nuovi dettagli per la mobilitazione contro il consumo di suolo che sabato prossimo 20 aprile si terrà presso il Santuario di Caravaggio ma anche in località Parco delle Cave a Brescia. L’organizzazione è formata dal coordinamento Salviamo il suolo, che raggruppa molti circoli, gruppi di cittadini, comitati delle province coinvolte. Tra i promotori anche Legambiente Lombardia, l’Ufficio impegno sociale della diocesi di Brescia, le Diocesi di Cremona, Milano, Crema e Bergamo, i circoli Acli provinciali e la Consulta Ambiente di Brescia.

Il Circolo di Legambiente VedoVerde Cremona informa chi volesse partecipare che raggiungerà Caravaggio in treno, con partenza alle 7.41 (o in alternativa alle 8,41). Da cremona partiranno anche gli attivisti del Comitato Cemento di Picenengo.

“In Italia – spiegano gli organizzatori – si consumano 2,4 mq al secondo di suolo, un ecosistema che è indispensabile strumento per la mitigazione climatica, richiesta dall’innalzamento delle temperature globali. Nella maggior parte dei casi, anziché sfruttare le molte aree cementificate dismesse, si sacrificano all’impermeabilizzazione, terreni agricoli”.

Secondo i dati Ispra, la Lombardia è tra le regioni che consuma più suolo (908 ettari solo nel 2022, il 13% del dato nazionale) e la provincia Brescia è seconda solo a Milano con 131 ettari cancellati nel 2022 e 307 l’anno precedente. La provincia di Bergamo, con i suoi 103 ettari, occupa il quarto posto dopo quella di Lodi con 108 ettari.

A Caravaggio, a partire dalle 10,30, interverranno per Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto, Legambiente Lombardia; il rettore del Santuario Don Amedeo Ferrari, Eugenio Bignardi (Laudato Sì) e Paolo Falbo del dipartimento di Economia e Management dell’Università di Brescia, sul tema della legge Regionale.

Si prevedono riprese aeree, a Caravaggio per riprendere una catena umana che virtualmente abbraccerà il Santuario per proteggerlo, e a Brescia per riprendere il suggestivo lago Canneto.

Nel pomeriggio dalle 14,30 l’appuntamento è al Parco delle cave, a Brescia, durante l’evento organizzato dalla Consulta Ambiente. Interventi di Ettore Brunelli, coordinatore della Consulta, di Paolo Falbo e dei circoli Legambiente aderenti. Verrà lasciato spazio ai diversi comitati di cittadini che si stanno battendo sul territorio contro il consumo di suolo, nella provincia di Brescia. Al termine il musicista bresciano Dellino Farmer leggerà un testo in musica, rigorosamente in dialetto.

Durante la mobilitazione verrà organizzata una raccolta firme, per accompagnare il documento che illustra i criteri per la riforma alla legge regionale.

