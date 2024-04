Forti raffiche di vento e tanti interventi da parte dei Vigili del Fuoco in tutta la provincia di Cremona. Gli interventi sono iniziati questa mattina a Capergnanica per il dissesto statico di elementi costruttivi. Poi, poco dopo l’ora di pranzo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Salvirola per mettere in sicurezza una pensilina pericolante a causa del vento. A Piadena è stato tolto un albero caduto sulla sede stradale e anche a Olmeneta i Vigili si sono allertati per un ramo pericolante. Intervento per tegole pericolanti in città, a Cremona, in via Lungastretta, all’incrocio con via Giordano. Rami pericolanti sistemati anche a Sesto ed Uniti nel primo pomeriggio. Alle 15 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere una pianta a terra in via Mincio. A Agnadello verso le 16 sono crollati i pali della Telecom e c’è stato bisogno di soccorsi. A Crema una pianta è caduta su un’auto in via Torrione San Lorenzo. Intervento per rami pericolanti anche a Malagnino in via Stazione alle 16:30. A Cremona un albero è caduto su delle vetture in via Giovan Battista Vitali. In città un albero è caduto anche in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, mentre un altro albero è crollato sulla pista ciclabile di via Bergamo. I Vigili del Fuoco sono stati impegnatissimi durante tutta la giornata in tutto il territorio provinciale a causa delle forti raffiche di vento e dei danni che hanno provocato.

M.M.

