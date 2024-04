Sono 280 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona. Per candidarsi ad un’offerta di lavoro è necessario verificare prima il possesso dei requisiti previsti.

Per presentare la propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail all’indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta. Si chiede di specificare nell’oggetto i codici di riferimento per la candidatura.

Il CpI di Casalmaggiore ha inoltre organizzato, insieme a Randstad, un recruiting day, che si terrà il 18 aprile dalle 9 alle 12. La giornata è aperta a tutte le persone in cerca di una nuova opportunità lavorativa. E’ possibile prenotare un appuntamento oppure recarsi al Centro per l’Impiego negli orari indicati per svolgere un colloquio con gli operatori.

Gli indirizzi mail a cui inviare il proprio Cv sono:

Cremona – centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it

Crema – centro.impiego.crema@provincia.cremona.it

Casalmaggiore – centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it

Soresina – centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it

Pubblicate anche “Le Altre Opportunità” che sono le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, ma pubblicizzate sul sito delle Politiche del Lavoro della Provincia di Cremona. Infine, vi sono anche numerose offerte di lavoro all’estero.

TUTTE LE OFFERTE ATTIVE

© Riproduzione riservata