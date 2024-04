Si chiama “Oggi per domani” la lista civica di Maria Vittoria Ceraso, candidata sindaco per il Comune di Cremona. L’attuale vicepresidente del Consiglio comunale, nonostante gli inviti dal centrodestra e dal centrosinistra ha deciso di correre da sola. “Se il candidato sindaco del centrosinistra fosse stato Pizzetti avrei accettato” rivela nella puntata di “Punto e a capo” in onda su Cremona 1 alle 19.30, durante la quale sarà illustrato anche il simbolo della civica “nato tutto in casa” ha detto. Presentati anche i primi due candidati della lista. Si tratta di due ex dipendenti comunali ora in pensione, Mina Bettinoni e Gabriele Ronda.

© Riproduzione riservata