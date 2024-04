Focus ESG – Episodio 25

MILANO (ITALPRESS) – Temi della venticinquesima puntata di Focus ESG, format TV dell’agenzia Italpress, sono: parità di genere, dall’università alla Polizia di Stato. Dal progetto TranspArEEnS, che ha raccolto più di 5.000 PMI, emergono ruoli crescenti nelle aziende per le donne; permane una forte differenza stipendiale; di questo ne parla Monica Billio, coordinatrice TranspArEEnS. Con Anna Rita Gifuni, Primo Dirigente della Polizia di Stato, dallo sport all’inclusione, si è affrontato il tema della parità di genere e la sicurezza partecipata in occasione dell’anniversario dei 172 anni; la figura femminile in Polizia ha ruoli direttivi e dirigenziali importanti, a conferma che nel Corpo la gestione della parità di genere è un esempio per tutti.

