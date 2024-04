Un concerto lirico il 22 aprile 2024 alle ore 21 al Teatro Filodrammatici dedicato a Giacomo Puccini. Il 100° anniversario della morte di Giacomo Puccini rappresenta un’occasione per

commemorare e ripercorrere la vita e la carriera di uno dei più grandi compositori Italiani della storia. Le sue Opere ancora oggi, continuano a essere rappresentate sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, celebrando lo straordinario valore artistico delle sue composizioni.

Puccini è unanimemente riconosciuto per la sua straordinaria abilità nella creazione di intense e drammatiche opere liriche, capaci di rapire gli spettatori con la bellezza delle sue melodie e

armonie. La musica del Maestro non smette di far sognare intere generazioni di appassionati e la sua eredità musicale resterà un contributo immortale all’arte dell’opera.

