Danza senza confini. Una prima italiana assolutamente imperdibile al Teatro Ponchielli di Cremona: Saburo Teshigawara, leone d’Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia e Rihoko Sato porteranno in scena venerdì 19 aprile (ore 20.30) Ophelia. In questo lavoro la protagonista è una donna che perde l’amore e il senno, la sua danza è fluida, come un perpetuo fluttuare nell’amore eterno.

In Ophelia, Rihoko Sato interpreta una donna che perde l’amore e il senno. Ma non lo esprime con l’espressione del viso e nemmeno attraverso una danza folle.

La protagonista danza fluentemente, come a creare una spirale. Saburo Teshigawara è Amleto e appare e scompare come un’ombra. Quando i due si affrontano, lei s’innamora e diventa vittima di tutti i conflitti. Ophelia è come se fluttuasse nell’amore eterno che finalmente riesce a trovare, guardando lontano attraverso un raggio di sole, accettando così una morte piena d’amore.

