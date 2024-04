MIAMI BEACH (ITALPRESS) – E’ andato a Francesca Copertino il titolo di Miss Italia America 2024. L’incoronazione si è tenuta nel corso di una serata a Fort Lauderdale, città della Florida nota per le sue spiagge enormi e i suoi canali navigabili. Radici tutte italiane per Francesca, che può vantare una nonna siciliana e un nonno pugliese. Numerosi gli ospiti, tra cui la showgirl Carmen Russo. Stefano Tacconi ha presieduto la giuria, della quale facevano parte personaggi noti del mondo dello spettacolo e della moda, come il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi.

