Israele-Iran, Blinken: “Usa non coinvolti in attacco. Italia importante per de-escalation”

(Adnkronos) – “Gli Stati Uniti non sono stati coinvolti in nessuna operazione” di Israele contro l’Iran. Lo ha detto Antony Blinken, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa a Capri, rifiutandosi però di dire se e quando gli Stati Uniti sono stati avvisati. “Il nostro lavoro è per la de-escalation”, ha aggiunto.

L’Italia “è un attore importante, ha un ruolo cruciale per prevenire l’escalation” in Medio Oriente. Lo ha riconosciuto il segretario di Stato americano Antony Blinken nella conferenza stampa a conclusione del G7 degli Esteri a Capri.