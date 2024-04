La cordata composta da Latteria Soresina SCA e Zanetti S.p.A. ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione del 100% della Saviola SpA, l’azienda con sede a Bozzolo, produttrice di Grana e Parmigiano Reggiano con 5 stabilimenti e 110 dipendenti diretti.

Succede per la prima volta nel panorama nazionale che una Cooperativa di primo grado, Latteria Soresina, e una Società per Azioni imprenditoriale, Zanetti S.p.A., uniscono le loro forze per concludere un’importante acquisizione aziendale, con un modello di accordo innovativo.

Latteria Soresina con i suoi 518 milioni di euro di fatturato consolidato è la più grande cooperativa nel mondo lattiero caseario Italiano, leader mondiale nella produzione del Grana Padano e riconosciuta per eccellenze come il burro, il provolone, il latte confezionato, gorgonzola e Parmigiano Reggiano.

Zanetti S.p.A. fondata nel 1900 e controllata dalla Famiglia, è il più grande venditore e primo esportatore di Grana Padano e Parmigiano Reggiano oltre che di altre eccellenze Italiane, con un fatturato oltre 680 milioni il 70% sui mercati esteri in 108 Paesi. Per le dimensioni si tratta di un’operazione di primaria importanza nel mondo lattiero caseario ed in particolare modo nei mercati dei formaggi duri DOP come Grana Padano e Parmigiano Reggiamo.

L’acquisita Saviola SpA dall’atra parte, con i suoi oltre 143 milioni di fatturato (stima chiusura) realizzato prevalentemente con la vendita di Grana Padano e Parmigiano Reggiano, è da tempo un attore primario in questi mercati.

Il Presidente di Latteria Soresina Tiziano Fusar Poli: “Come per tutte le nostre acquisizioni si tratta per noi di una operazione strategica volta alla crescita industriale di Latteria Soresina. Affrontare i mercati sempre più concentrati e che necessitano di investimenti in innovazione, sostenibilità ed efficienza implica integrarci con nuove risorse coerenti con le nostre linee aziendali per attrezzarci e dare continuità ai nostri oltre 124 anni di storia. Gli asset che saranno apportati da Saviola saranno importantissimi al fine di perseguire la nostra missione e le nostre strategie”.

Commenta il Direttore Generale di Latteria Soresina Michele Falzetta: “Tecnicamente si tratta di un’intesa perfezionata il 17 aprile scorso, attraverso un modello nuovo sinergico tra il mondo industriale e quello cooperativo. Modello pragmatico che supera i pregiudizi ma che focalizza sul risultato, anche in virtù di un mercato lattiero caseario in continua concentrazione”.

Si tratta di un’operazione strategica volta da una parte a consolidare la presenza nei mercati nazionali ed internazionali di Latteria Soresina e Zanetti di prodotti ad alto valore aggiunto che garantiscono per definizione l’utilizzo di latte Italiano e dall’altra consentono a Saviola, di continuare la sua impresa sostenuta da due imprenditorialità di massimo rispetto in questo settore.

Da un punto di vista gestionale Latteria Soresina e Zanetti collaboreranno nella gestione della Saviola attraverso una definita organizzazione aziendale con l’obiettivo di sostenere, con le loro competenze specialistiche imprenditoriali nel settore, la gestione e lo sviluppo della Saviola in continuità con l’attuale management.

Latteria Soresina ha chiuso il fatturato consolidato del 2023 con quasi 518 milioni di Euro registrando un più 3% rispetto al consolidato all’anno precedente.

Il gruppo Zanetti nel 2023 ha registrato un fatturato consolidato di circa 690 milioni di Euro con un più 6,5% rispetto all’anno precedente.

