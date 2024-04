A Catanzaro l’attesa si misura con il tutto esaurito nei settori del “Ceravolo” dedicati al tifo locale. Il duello con la Cremonese è visto come un trampolino di lancio verso il sogno del doppio salto di categoria.



L’ascesa di un anno fa, indiscussa e indiscutibile, ha posto le basi per una cadetteria sorprendente: il quinto posto a 4 lunghezze dalla Cremo è il giusto premio per Vivarini e i suoi, che in questo campionato hanno un solo cruccio, i punti lasciati al “Ceravolo” dove con le big sinora è stato raccolto un solo pari col Palermo.



E in casa il Catanzaro non vince dal 27 febbraio contro il Bari ed è reduce da due ko, l’ultimo con il Como, due settimane fa.

Per contro, nonostante un mese con soli tre punti in quattro uscite, la Cremonese atterrata alle 18:10 di venerdì a Lamezia con un bel carico di responsabilità può mettere sul piatto dello scontro diretto la capacità di azzannare le partite con le parigrado. L’esperienza dei giocatori in rosa e la qualità dell’organico di Stroppa dovranno venir fuori soprattutto ora, nel momento decisivo del campionato, in un finale di stagione che ha solo abbozzato verdetti.



L’obiettivo, ribadito al centro Arvedi dal tecnico prima della partenza per la Calabria, è di puntare ancora alla promozione diretta senza pensare ai playoff. Un traguardo ambizioso ma che denota sicurezza nei propri mezzi. I nodi da sciogliere nella formazione grigiorossa sono tanti e in tutti i reparti. Alle 15:15 si scopriranno le carte. Dalle 16:15, Catanzaro e Cremonese, caleranno i rispettivi assi per far saltare il banco.

Simone Arrighi – inviato a Catanzaro

