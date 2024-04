SARO 6,5 – Si fa trovare pronto quando chiamato in causa.

ANTOV 6,5 – Qualche errore non da lui, però è sempre bravo a rimediare.

RAVANELLI 6,5 – La sua partita dura 13 minuti a causa di un problema muscolare, ma fa comunque in tempo a chiudere sulla conclusione ravvicinata di Vandeputte.

BIANCHETTI 5,5 – Molto meno lucido del solito, soffre tanto Ambrosino.

SERNICOLA 6 – In fascia copre bene e si propone, da lui ci si aspetta però anche qualche cross più preciso.

PICKEL 6,5 – Gioca una gara di sostanza, ringhiando su ogni pallone. Sfiora anche il gol.

CASTAGNETTI 6 – Macchinoso, però mette grande ordine in mezzo al campo.

VAZQUEZ 5 – L’esperimento in mezzo al campo non porta i frutti sperati, continua a non incidere.

ZANIMACCHIA 6 – Tanto sacrificio, tanta corsa, poca precisione nella metà campo avversaria.

JOHNSEN 6 – A corrente alternata. Quando si accende è il più pericoloso, ma si spegne troppo spesso.

TSADJOUT 5,5 – Tanto lavoro sporco, ma la punta qualche pericolo in più lo deve creare.

LOCHOSHVILI 5 – Troppi errori, sia in fase difensiva, sia in fase di possesso.

GHIGLIONE 6 – Gioca l’ultimo quarto d’ora in maniera ordinata.

BUONAIUTO 6 – Può poco nel finale.

CODA sv

FALLETTI sv

Simone Guarnaccia

