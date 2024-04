Gianluca Saro, oggi titolare a difesa della porta della Cremonese, ha commentato la partita di Catanzaro: “Non prendere gol è un premio per la squadra. Oggi ci è mancato solo il gol, ma siamo felici, abbiamo fatto una bella prestazione su un campo difficile. Una partita difficile, contro un avversario di qualità, che propone gioco, in condizioni non semplici, c’era anche tanto vento. Siamo stati molto bravi e uniti. Ravanelli sta bene, ha preso solo una botta. Io sono contento di essere stato chiamato in causa, aspettiamo Jungal, ma io cerco di farmi trovare pronto. Noi dobbiamo pensare a partita in partita e continuare a crescere”.

