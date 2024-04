Venerdì sera, nella sala consiliare del Municipio di Bonemerse, di fronte ad un folto pubblico, è stata presentata la lista Bonemerse – Patti Civici che parteciperà alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno.

Nel corso della serata ogni candidato ha esposto i motivi del proprio impegno e gli ambiti amministrativi che preferirebbe seguire. Bonemerse – Patti Civici, che attualmente esprime maggioranza e giunta dell’Amministrazione, propone, come candidato sindaco, Luca Ferrarini, il sindaco uscente.

Ferrarini ha fatto un excursus sui passati 5 anni di amministrazione, ha parlato dell’impegno profuso dal gruppo consiliare, dei risultati ottenuti, delle difficoltà incontrate, del patrimonio di conoscenza e di esperienza che è stato conseguito e che deve essere messo al servizio della comunità locale, infine ha ringraziato il gruppo di persone che da 10 anni sostiene Bonemerse – Patti Civici, ovvero fin da quando era in minoranza.

Ovviamente è stato presentato il programma: progetti, proposte ed idee a favore della comunità di Bonemerse tra cui spiccano l’implementazione dei luoghi destinati ai cittadini, quindi il completamento del Parco Euro, il rinnovamento dei campi da tennis/multisport, l’intenzione di continuare l’opera di efficientamento energetico degli edifici pubblici, la riforma del Piano di Governo del Territorio, il miglioramento della palestra comunale, la programmazione degli asfalti, gli interventi sul cimitero, l’acquisto di un nuovo scuolabus, le opere a difesa del territorio e la volontà di continuare a collaborare, proficuamente, con le associazioni di volontariato e con la Parrocchia di Bonemerse.

LA LISTA

Luca Ferrarini, sindaco di Bonemerse e candidato sindaco;

Francesco Berettini, responsabile patronati ACLI in pensione;

Fabio Chiazzaro, ingegnere – manager informatico Synlab Italia;

Giovanna Costanzo, insegnante in pensione;

Gerelli Moreno, ingegnere informatico ed automazione;

Gigliotti Marcello, ricercatore universitario;

Losacco Giovanni, insegnante di informatica in pensione;

Mussa Marilina, educatrice professionale e insegnante di sostegno;

Pea Marco, responsabile qualità, ambiente e sicurezza in azienda metallurgica;

Toscani Christian, tecnologo e operaio alimentare;

Zignani Nunzio, medico gastroenterologo.

