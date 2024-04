Dopo l’annuncio ufficiale della discesa in campo, il candidato sindaco di centrodestra a Castelverde, Mauro Cenicola, ha svelato i componenti della lista a suo sostegno per la tornata elettorale di giugno. Il simbolo, sarà composto dal logo della lista civica “Noi Cittadini” insieme a quello di Fratelli D’Italia.

“La lista presentata – afferma Cenicola – è stata costituita trasversale alla politica con l’obiettivo di unire al suo interno persone di comprovate competenze e che quotidianamente vivono il paese e le frazioni e conoscono a fondo i problemi presenti.

Se sarò eletto sindaco, avrò a mio fianco un gruppo capace di raggiungere risultati importanti e con le idee chiare su come agire per realizzare ogni singolo punto del nostro programma”.

Tra i candidati ci sarà la Dott.ssa Michela Ruggeri, medico veterinario di Costa Sant’Abramo stimata professionista, Andrea Lena, artigiano, già impegnato in passato nell’amministrazione locale, l’operatrice sociosanitaria Mariangela Ferraro, l’ingegnere Massimo Tomasoni, la commessa Daniela Brazzale, il giovane laureato in giurisprudenza Federico De Marco, l’analista contabile Elena Mai. Seguono, il sottoufficiale dell’esercito Raffaele Casciello, il libero professionista Federico Gerevini, l’impiegato Giancarlo Manfredini per poi concludere con Michael Gerevini, impiegato commerciale e lo studente di medicina Lorenzo Cenicola.

A margine della presentazione dei candidati, Cenicola ha annunciato che a breve sarà pubblicato anche il programma elettorale, ormai ultimato e pronto per essere illustrato approfonditamente alla cittadinanza nel corso della campagna. Il programma sarà semplice e toccherà molti dei temi propri del centrodestra come la sicurezza, il welfare, l’ambiente, le infrastrutture i giovani ed infine l’efficienza amministrativa, che secondo il candidato, è assolutamente lontana nella percezione dei concittadini.

© Riproduzione riservata