Torna anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento con il Vecchio Ospedale Festival, che punta a offrire una proposta culturale a 360 gradi che spazia dall’arte alla musica, valorizzando allo stesso tempo gli spazi storici cremonesi solitamente poco sfruttati.

La rassegna, promossa dall’Associazione Latinoamericana di Cremona, si terrà dal 26 al 28 aprile. Tre giorni in cui i luoghi che anticamente ospitavano il complesso del Vecchio Ospedale si apriranno alla cittadinanza, per ospitare concerti, mostre, conferenze, workshop, laboratori per bambini e spettacoli.

GLI EVENTI

La manifestazione verrà inaugurata venerdì 26 aprile nella sede dell’Alac, in via Gioconda 3, alle 18.30, alla presenza dell’assessore alla Cultura Luca Burgazzi, della presidente di Alac Cremona, Luciana Elizondo, e della prof.ssa Daniela Negri. Seguirà quindi un vernissage per l’apertura della Mostra Collettiva “Confini”, curata dal collettivo artistico “La Magnolia”. La prima giornata del festival si chiuderà la sera con il concerto del Sebastian Volco Trio, che si terrà a Casa Elisa Maria.

Il Festival proseguirà sabato 27 aprile, a partire dalle 10, sempre presso la sede Alac, con un laboratorio di pittura all’aperto, rivolto a tutte le età e promosso dal collettivo “La Magnolia”. Alle 11 appuntamento invece al parco del Vecchio Passeggio per una visita guidata alla scoperta dei segreti degli alberi che lo popolano, a cura di Anffas Cremona Aps. Alle 15.30 si torna in via Gioconda per assistere allo spettacolo “Fantasia”, performance del laboratorio teatrale per bambini, a cura di Massimiliano Pegorini. In contemporanea si terrà anche una visita guidata con Angelo Garioni, a cura di Target Turismo (per info e prenotazioni: 0372 407081 / 379 1165691 / info@targetturismo.com).

Nel tardo pomeriggio (ore 18.30) spazio alla musica presso Casa Elisa Maria (via Aselli, 63), con il concerto dell’ensemble Voz Latina, dal titolo “Canzoniere Moderno”, un vero e proprio viaggio nella canzone latinoamericana. La serata si concluderà con una Festa nel cortile della sede Alac, con cena e live music a cura di Ariabuena.

Domenica 28 aprile la giornata si aprirà alle 10 negli spazi della sede di via Gioconda, con la mattinata dei banchetti, in cui si potranno visitare degli stand informativi di alcune associazioni del territorio. Alle 11, sempre nella sede Alac, si terrà la presentazione del libro “Atlantico Mediterraneo: migrazioni e rinascite sullo sfondo della dittatura argentina”, di Carlos Corbellini.

Nel pomeriggio, alle 15.30, sempre in via Gioconda, verrà invece presentato il volume “Cremona 1922-1945: storie di sovversive” di Marcello Zani. Nella stessa location, alle 17 si potrà assistere alla conferenza dal titolo “San Francesco: antichi luoghi per progettazioni future”, a cura dell’architetto Angelo Garioni. La giornata si chiuderà con la festa finale, che vedrà cena e live music con Roda Do Careca. Tutti gli eventi sono gratuiti, tranne le visite guidate di Target Turismo.

LE LOCATION

Il festival si svolge nel complesso del Vecchio Ospedale, per il quale è in corso un progetto di riqualificazione. In particolare, la ex chiesa di San Francesc, vedrà presto una nuova vita, che sarà legata ai giovani: diventerà infatti uno spazio destinato alle produzioni culturali giovanili, un vero e proprio “Hub giovani”.

La riqualificazione dell’ex Chiesa di San Francesco rientra in un progetto molto più ampio denominato “Giovani in centro”, perché prevede di ridisegnare tutta l’area che comprende l’ex ospedale di via Radaelli, la Cittadella dei servizi alla persona e il Parco del Vecchio Passeggio, ma anche gli edifici che oggi ospitano il nido San Francesco, la scuola infanzia Martini e la secondaria Campi, oltre a piazza Lodi e piazza Giovanni XXIII, per rigenerare spazi in centro da dedicare ad attività culturali e sociali che coinvolgano in particolare i giovani.

LE DICHIARAZIONI

“E’ una grande soddisfazione poter tornare anche quest’anno a organizzare un evento cosi importante per la città” commentano la presidente dell’associazione, Luciana Elizondo e il direttore di Voz Latina Maximiliano Banos. “Poter aprire alla cittadinanza un luogo così bello come il comprensorio del Vecchio Ospedale, è un valore aggiunto per il nostro evento”.

