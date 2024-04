Chi sono i padri del terzo millennio? E chi sono i figli? Le sfide educative declinate ‘al maschile’ saranno protagoniste del prossimo appuntamento del progetto Il Tempo dell’infanzia, contenitore di iniziative formative, divulgative e laboratoriali rivolte ad insegnanti, operatori, genitori, bambini e cittadini, con un’attenzione particolare alla fascia d’età 0-11 anni, sviluppato all’interno del più ampio programma Il Tempo Ritrovato del Comune di Cremona e della Rete degli Istituti Comprensivi della città, l’Istituto Comprensivo Cinque, capofila del progetto.

Ospite Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Milano, di ritorno a Cremona dopo l’intervento dell’anno scorso dedicato alla figura pedagogica di Mario Lodi. L’appuntamento, intitolato “Vero uomo o uomo vero”, è per lunedì 29 aprile alle ore 17, presso il Teatro Monteverdi di Cremona.

Alberto Pellai approfondirà il tema dell’educazione emotiva e di genere con attenzione all’universo maschile, sia dal punto di vista dei padri, sia dal punto di vista dei figli, facendo anche riferimento a due tra i suoi ultimi libri pubblicati ‘Da uomo a padre’ (Mondadori) e ‘Ragazzo mio. Lettera agli uomini veri di domani’ (DeAgostini) e ai fatti di cronaca legati alle violenze di genere.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Asst di Cremona che presenterà l’attività portata avanti dal Consultorio per coinvolgere i padri nei compiti di cura fin dalla nascita e proietterà un video realizzato nell’ambito del progetto “Sicuri nel nido”.

L’appuntamento è gratuito, previa iscrizione al seguente link: https://verouomo.eventbrite.it.

Continuiamo, intanto, gli eventi per bambini e famiglie. Dal 22 al 30 aprile, presso la Galleria C.C. Cremona Po, avrà luogo “Ogni ape conta”, un’esperienza immersiva curata da Proxima spa che permetterà di scoprire il meraviglioso mondo delle api attraverso tutti i sensi. Inoltre, due appuntamenti sono in programma con “La città che respira”, mercoledì 8 maggio alle ore 16 presso la Scuola Infanzia Agazzi e giovedì 16 maggio alle ore 16 presso la Scuola Infanzia Gallina. Questi eventi, organizzati dal Centro Quartieri e Beni Comuni in collaborazione con diverse associazioni, offriranno a piccoli e genitori l’occasione per passeggiate alla scoperta di orti, boschi urbani e prati selvatici. Sabato 11 maggio alle ore 15 presso le Colonie Padane, si terrà “Super gioco sano”, con giochi e attività incentrati sulla sensorialità e la scoperta dei cinque sensi. Infine, ogni sabato di aprile e maggio alle ore 9:30 al Museo della Civiltà Contadina ci sarà “C’era una volta, pensare immaginando con le fiabe”, laboratorio di lettura curato da Maria Pia Coelli, insegnante di scuola primaria.

Il tutto, aspettando la lectio di Umberto Galimberti, filosofo, psicanalista e saggista, in programma martedì 7 maggio alle ore 17 presso la Sala Maffei della Camera di Commercio.

Info su https://iltemporitrovato.comune.cremona.it/.

