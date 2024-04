Schifani “Evitare accelerazioni sull’Autonomia differenziata”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho detto al mio congresso nazionale di evitare accelerazioni sull’Autonomia differenziata in chiave elettoralistica e quindi l’esigenza di approvare l’Autonomia differenziata prima delle elezioni francamente io non la vedo, non sono molto convinto anche perché dobbiamo scindere all’aspetto elettorale, all’aspetto politico di qualche partito rispetto all’esigenza di approfondiremo molto un tema: l’identificazione, la quantificazione dei costi dei Lep. Assicurare i livelli essenziali delle prestazioni in tutto il Paese significa affermare un diritto sociale di equità sociale”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del convegno “Zes unica, una grande opportunità per il Mezzogiorno?”, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia alla Sirenetta di Mondello, a Palermo. xd6/vbo/gtr

