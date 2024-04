Scudetto Inter, i ‘complimenti’ di Andrea Agnelli

(Adnkronos) – Un post con una data scritta in numeri romani e il ‘fino alla fine’ targato Juventus. Andrea Agnelli, ex presidente bianconero, dal proprio profilo X ‘celebra’ lo scudetto vinto dall’Inter, il ventesimo della storia nerazzurra se si considera anche quello attribuito a tavolino al club milanese nell’epoca di calciopoli. L’Inter nel 2024 conquista la seconda stella, un traguardo che la Juve ha raggiunto oltre 40 anni fa, come ricorda Agnelli: XVI.V.MCMLXXXII. Il 16 maggio 1982 la Juventus vinceva a Catanzaro per 1-0, con il rigore di Brady, e si laureava campione d’Italia per la ventesima volta. “Fino alla fine…”, chiosa Agnelli, con il motto del club bianconero.