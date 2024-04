Prende avvio il focus di Cremona1 e CremonaOggi dedicato agli oratori della Diocesi situati a Cremona, un viaggio che nelle prossime settimane farà tappa nelle principali realtà cittadine mentre ora incomincia con un approfondimento fra passato e presente insieme al Presidente della Federazione Oratori Cremonesi don Francesco Fontana.

Nel 2024 gli oratori aperti quotidianamente in città sono circa 14 mentre le parrocchie ufficialmente attive sono 25; l’uso di termini indefiniti dipende dall’assetto cambiato di recente con la creazione delle Unità Pastorali. In termini di intuizione e attuazione, racconta il Presidente Focr, l’oratorio così come lo conosciamo risale al dopoguerra; a Cremona esistono anche oratori più recenti, costruiti insieme a quartieri sorti dagli anni Sessanta in poi.

L’apice della partecipazione all’esperienza oratoriana si è registrata negli anni Ottanta/Novanta, poi la situazione è evoluta (ad esempio con la pandemia di Covid-19) ecco perché il paragone con l’attualità è improprio: in realtà, sottolinea don Fontana, conta che ancora oggi questi 14 luoghi accoglienti, gratuiti, sorvegliati siano disponibili all’ombra del torrazzo e vengano frequentati con gioia da generazioni diverse.

Il servizio di Federica Priori

