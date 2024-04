Per onorare i 100 anni della morte di Giacomo Puccini il Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona ha programmato una serie di eventi culturali avvalendosi dei più autorevoli esperti della vita e della produzione musicale del compositore.

I legami tra il genio lucchese e Cremona sono molteplici:

– Giacomo Puccini è allievo di Amilcare Ponchielli al Conservatorio di Milano

– Giuseppe Bianchi Cremonini, illustre cittadino di Cremona, è il tenore che determina il clamoroso successo del debutto mondiale della Manon Lescaut al Teatro Regio di Torino (1893) e della prima scaligera (1894). Puccini stesso lo definisce “il mio sublime Des Grieux”. Cremonini è inoltre il protagonista delle premières de La Bohème e di Tosca al MET di New York.

– Ottorino Vertova, personalità di spicco della cultura musicale cremonese, è chiamato direttamente da Arturo Toscanini a istruire il coro del MET di New York in occasione della prima assoluta de La fanciulla del west (1910).

Il ciclo di conferenze, concerti, mostre e interviste in programma metterà in luce diversi aspetti della personalità e della produzione musicale di Giacomo Puccini, anche grazie al materiale inedito raccolto in Italia e negli USA.

Saranno invitati i più accreditati studiosi e autori di importanti pubblicazioni: Michele Girardi, Fabio Sartorelli, Emanuele Senici, Pietro Zappalà. A dare un respiro internazionale a tutta l’iniziativa sono previste una conferenza di Harvey Sachs, professore al Curtis Institute of Music di Philadelphia e un’intervista esclusiva alla coreografa e regista Carolyn Choa, moglie del premio Oscar Anthony Minghella, regista di una delle più affascinanti produzioni di Madama Butterfly.

