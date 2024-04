Il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia perde un pezzo, con le dimissioni – questa mattina, all’indomani dell’ultimo consiglio comunale – di Roberto Chiodelli. Eletto nelle fila della Lega per Salvini, era poi passato nel gruppo di FDI. “Avevo già deciso che non mi sarei più presentato alle prossime elezioni, per motivi di lavoro. Poi, abitando a Gerre de’ Caprioli e conoscendo bene Michel Marchi, ho deciso di candidarmi nella lista civica che sta completando e per questo ho presentato le dimissioni”.

Una scelta che sta avendo ripercussioni sul funzionamento della macchina amministrativa cittadina. Infatti dovrà essere convocato un nuovo consiglio comunale per formalizzare la surroga. Verrà contattato il primo dei non eletti della Lega.

“Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale – fa sapere il Comune di Cremona – in relazione alle elezioni amministrative tenutesi il 26 maggio 2019 e del successivo ballottaggio del 9 giugno 2019 è stato verificato che tra i non eletti nella stessa lista segue nell’ordine, Ilenia Cirrone, che sarà dapprima interpellata per l’accettazione della carica. Successivamente, sentito l’Ufficio di Presidenza, il Presidente Paolo Carletti provvederà a convocare il Consiglio comunale per la convalida del nuovo consigliere in surroga al dimissionario così come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)”.

Politicamente – conferma il diretto interessato – Chiodelli resta nell’alveo di Fratelli d’Italia. gb

