Carrà, il remix di ‘Pedro’ diventa virale ed è primo su Spotify

Raffaella Carrà, eterna icona della musica italiana e internazionale, continua a rivivere sulle note della sua celebre hit ‘Pedro’. È uscita, infatti, la versione remix del brano realizzata dai dj e producer Jaxomy e Agatino Romero ed è già un successo planetario senza precedenti: con più di 35 milioni di stream, oltre 5 milioni di creazioni e 6,2 miliardi di visualizzazioni su TikTok, il remix di ‘Pedro’ ha raggiunto la #1 delle classifiche Viral 50 Globale e Viral 50 Italiana di Spotify e ha reso Raffaella Carrà la donna italiana ad aver raggiunto la più alta posizione in classifica di sempre nella Top 50 Globale di Spotify (al numero 24). Inoltre, il brano è in quarta posizione della classifica globale di Shazam.

Online anche il videoclip del brano, che vede protagonisti i due dj e producer, una ragazza bionda e una Vespa. Non è la prima volta che la musica di Raffaella Carrà ha dimostrato di avere un fascino senza tempo, come quando nel 2011 il remix di Bob Sinclair di ‘A far l’amore comincia tu’ ha trasformato un brano pubblicato 35 anni prima in una hit contemporanea. E ora, con il suo nuovo successo virale di ‘Pedro’, Raffaella continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo.

Il brano originale ‘Pedro’ venne pubblicato 44 anni fa e fu scritto da Gianni Boncompagni, Franco Bracardi e Paolo Ormi. Dalla sua uscita è diventata una vera e propria hit che negli anni è tornata alla ribalta grazie a programmi televisivi e ai social, fino ad arrivare oggi a questo nuovo remix che riporta in auge un vero e proprio inno generazionale.