Il Servizio Viabilità, Suolo e Sottosuolo, Protezione Civile, Illuminazione e TPL del Comune di Cremona ha programmato il collaudo statico dei ponti delle vie Milano e Passolombardo, nella serata tra martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio.

Per consentire le operazioni in completa sicurezza, che saranno eseguiti con l’utilizzo di due autocarri da 40 tonnellate in varie configurazioni, le strade interessate saranno completamente chiuse al transito veicolare.

Via Milano (zona Cavatigozzi) sarà chiusa nel tratto compreso tra le vie Marasco e Luogo dalle ore 20.00 alle ore 22.00 del 30 aprile e comunque fino al termine delle prove di carico, con divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli e per i pedoni.

Via Passolombardo, nel tratto compreso tra le vie Busada e Campanella, il divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli e per i pedoni, sarà dalle ore 22 del 30 aprile 2024 alle ore 00.00 del 1° maggio 2024 e comunque fino al termine delle prove di carico. In questo caso sarà chiuso il sottopasso ciclo pedonale di via Battaglione, mentre il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa.

In via Milano i veicoli diretti a Cavatigozzi in uscita dalla città, saranno deviati in via della Conca, e quindi via Acquaviva per raggiungere la rotatoria di via Acquaviva – via Milano, lo stesso percorso, al contrario, dovrà essere utilizzato da Cavatigozzi per raggiungere la città.

In via Passolombardo i mezzi diretti verso Bosco Ex Parmigiano avranno l’uscita obbligatoria su via Busada e indirizzati su via Giuseppina, via Battaglione, via S. Rocco, via Livelli, via Casalmaggiore, con immissione in via Campanella per raggiungere la rotatoria via Campanella – via Tavernazze.

I veicoli provenienti da Bosco ex Parmigiano avranno l’uscita obbligata su via Campanella con direzione via Casalmaggiore, via Livelli, via S. Rocco, via Battaglione, via Giuseppina, via Busada per raggiungere l’incrocio stradale di via Passolombardo.

La viabilità sarà inoltre garantita dalla Polizia Locale di Cremona anche per le indicazioni stradali.

