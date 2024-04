Sabato 27 aprile, alle ore 17, il Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona ospiterà presso la propria sede di via Realdo Colombo 1 un concerto speciale in ricordo del Maestro Alberto Bruni, noto pianista cremonese prematuramente scomparso nel 2015.

L’evento offre l’opportunità di celebrare la memoria del Maestro e la generosa donazione realizzata dalla famiglia Bruni nei confronti del Conservatorio, che comprende un pianoforte a coda e una vasta collezione di spartiti che andranno ad arricchire notevolmente il patrimonio del Monteverdi.

Ad esibirsi, proprio con il pianoforte oggetto della donazione, saranno gli allievi della Classe di pianoforte della professoressa Giovanna Gatto del Conservatorio Monteverdi, Leonardo Bodini, Luca Bodini, Emanuela Fiumara, Anastasia Froicu, Claudia Rosso e Veronica Varianti, con un ricco programma che prevede l’esecuzione di alcuni splendidi brani di compositori quali Bach e Busoni, Bartok, Chopin, Debussy e Liszt.

LA STORIA DI ALBERTO BRUNI

Alberto Bruni, nato a Cremona nel 1963, diplomatosi in pianoforte con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova sotto la guida del M° Camillo Bertetti, ha poi proseguito con gli studi di composizione presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma con il M° Emilio Ghezzi.

Si è dedicato ad una intensa attività di pianista accompagnatore, che l’ha portato ad esibirsi anche con nomi tra i più celebri del panorama lirico internazionale (Aldo Protti, Adelina Romano, Renato Bruson, Mariella Devia, Alberto Gazale, Dimitra Theodossiou), a realizzare col solo pianoforte la parte orchestrale nella rappresentazione completa di opere liriche tra cui Elisir d’amore, Il barbiere di Siviglia, Trovatore, Rigoletto, Cavalleria rusticana, Tosca, a collaborare in concerto con numerosi cori, tra cui il coro “Ponchielli-Vertova” di Cremona, la “Società corale Gioacchino Rossini di Modena e la corale “Giuseppe Verdi” di Parma, nonché a suonare in molteplici formazioni di musica da camera sia vocale che strumentale.

SODDISFATTI GLI ORGANIZZATORI

“Il nostro Conservatorio è lieto di celebrare la memoria del compianto pianista Alberto Bruni – afferma la direttrice Anne Colette Ricciardi – per il suo straordinario contributo e il costante impegno per la musica, come testimoniato dai numerosi spartiti che, assieme al pianoforte, la famiglia Bruni ha voluto donare e che costituiranno un prezioso patrimonio per la nostra istituzione, consentendoci di continuare a promuovere la crescita artistica dei nostri studenti e di perpetuare il ricordo e l’esempio del Maestro attraverso la musica”.

Nelle parole del fratello Franco Bruni: “la donazione al Conservatorio del pianoforte e degli spartiti appartenuti al Maestro Alberto Bruni vuole ricordare la figura di questi, che per trent’anni ha costituito un punto di riferimento per la musica, non solo per Cremona. All’insegnamento di musica presso la scuola statale ha infatti affiancato un’intensa attività come pianista e accompagnatore di strumentisti, cantanti e cori, nonché come mentore per altri musicisti”.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni scrivere a comunicazione@conscremona.it

