Egregio direttore,

non poteva che finire così dopo 5 anni in cui abbiamo visto continui viavai, scomposizioni e rimescolamenti nei gruppi dei partiti di destra. Con il paradosso di Fratelli d’Italia formato oggi solo da transfughi della Lega. Perché alle dimissioni di Ventura è subentrata Monteverdi che però ha lasciato FDI e ha aderito al gruppo misto.

Un valzer continuo dettato non da posizioni politiche diverse, ma chiaramente da posizionamenti, calcoli e personalismi.

Una situazione di caos che ha prodotto infatti tre candidati sindaci dell’attuale minoranza di centrodestra: Ceraso, Giovetti e Portesani.

E ora il colpo di scena finale, dopo il Consiglio Comunale che doveva essere l’ultimo.

Non si sono peritati nemmeno di sfogliare il regolamento del Consiglio Comunale che prevede la necessità di un Consiglio regolarmente costituito sino all’elezione del nuovo, perché potenzialmente convocabile per fatti urgenti.

E così dovrà essere convocata una seduta ad hoc, con i relativi costi, per formalizzare l’ingresso del nuovo consigliere che, tanto per confermare il caos della destra, è un’eletta della Lega (Ilenia Cirrone, ndr) che ha annunciato la sua candidatura con Giovetti, quindi non seguendo la linea ufficiale della Lega.

Abbiamo avuto l’ultima ennesima prova dell’incompetenza e dell’inadeguatezza della classe dirigente del centrodestra, palesemente non pronta a guidare la città.

