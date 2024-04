Presentata nel tardo pomeriggio di mercoledì la lista Sinistra per Cremona Energia Civile, che vede come capolista Lapo Pasquetti, e che comprende Alleanza Verdi e Sinistra, Europa Verde, Psi, Sinistra Italiana. La formazione, sosterrà la candidatura di Andrea Virgilio. Ad aprire il discorso Rosita Viola, che ha ribadito l’importanza di un’esperienza di coalizione: “Noi portiamo le nostre idee e il nostro impegno” ha detto. “Siamo qui per fare tutto quello che ancora non è stato fatto”. Tra le iniziative, l’idea di “realizzare una casa della Resistenza e della Memoria, che sia un luogo di promozione dei vslori costituzionali”.

La lista, ha sottolineato Viola, “nasce dall’incontro di cittadini che hanno come orizzonte comune un’idea di coesione sociale, di cura delle persone e di comunita. Predichiamo l’educazione alle differenze e alla capacità di confrontarsi”.

Soddisfazione anche da parte di Diego Rufo, segretario del Psi. “Ci è sembrato giusto continuare una esperienza che ci potesse portare ad essere vicini alla gente” ha detto. “Tra le cose fatte dall’amministrazione uscente, riteniamo di particolare importanza il progetto del polo universitario, che puo cambiare la citta dal punto di vista sociale ed economico. Bisogna proseguire su questa strada”.

Secondo Paolo Losco (Sinistra Italiana), l’obiettivo è quello “di tornare alla buona politica per le persone. Ci sono criticita che i cittadini fragili vivono sulla propria pelle. Ci vuole una visione alternativa. Ed è necessario puntare sulla giustizia sociale e ambientale”.

Soddisfatto anche il capolista, Pasquetti, che ripropone l’esperienza di una lista “nata 10 anni fa, con una impronta civica, ma con esperienze politiche ben definite. Abbiamo voluto mantenere la forma del civismo. dando però spazio alle forze di sinistra”. lb

