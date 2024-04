Un intero weekend da trascorrere all’aria aperta, in famiglia o con gli amici tra natura, benessere, musica dal vivo e dj set, attività sportive (scherma, ginnastica militare, lotta olimpica, solo per citarne alcuni), culturali, ricreative per adulti e bambini, laboratori, mercatini con una quarantina di operatori, street food & beverage, visite guidate nel Parco del Po e del Morbasco, crociere sul Po e molto altro.

E’ quanto propone la seconda edizione di Un Po in festa, manifestazione organizzata dal Comune di Cremona – in collaborazione con l’Agenzia Cinzia Miraglio e il prezioso supporto fornito dai Settori Cultura e Turismo, Sport e Area Vasta insieme alle Guardie Ecologiche del PLIS del Po e del Morbasco – che si terrà il 18 e 19 maggio prossimi, in Lungo Po Europa, dalle 10 alle 24.

“L’evento in programma dal 18 al 19 maggio prossimi è un’ulteriore occasione per valorizzare il Parco al Po come luogo di ritrovo e svago per le famiglie, i bambini, gli anziani e anche i turisti, nonché per conoscere e vivere una delle più grandi aree verdi facilmente raggiungibile dal centro cittadino”, commentano il vicesindaco Andrea Virgilio, l’assessora al Commercio e Turismo Barbara Manfredini e l’assessore alla Cultura Luca Burgazzi.

“Anche ‘Un Po in festa’ – proseguono – si inserisce nel percorso degli interventi che, negli ultimi anni, il Comune di Cremona, insieme ad alcune realtà del territorio, ha attuato per riqualificare questo importante comparto in prossimità del fiume, valorizzando e potenziando la funzionalità ecologica della zona, oltre a migliorarne le caratteristiche strutturali nel suo complesso. Si pensi, ad esempio, al ripristino dei corridoi ecologici ad elevata antropizzazione, alla promozione della tutela e salvaguardia della flora e della fauna presente nel Parco del Po e del Morbasco”.

“A tutto questo – concludono il vicesindaco e gli assessori – si aggiungono le azioni intraprese per rilanciare e potenziare il turismo fluviale, quali, ad esempio il nuovo attracco sul Po, nonché l’attività sportiva e ricreativa: basti pensare al campeggio, ai collegamenti ciclabili e alla riqualificazione di alcune aree di proprietà comunale, il tutto volto ad integrare l’asta fluviale con altre infrastrutture quali la ciclovia VenTo, così da rafforzare ulteriormente l’attrattività dell’area e lo sviluppo del turismo slow”.

“Desidero ringraziare prima di tutto l’Amministrazione comunale di Cremona per la grande collaborazione di tutti gli uffici competenti e per la fiducia. In questa seconda edizione abbiamo voluto nuove attività nel programma, nuovi espositori e nuovi menù per coinvolgere maggiormente i visitatori. È una manifestazione dedicata alla socialità, alla condivisione e al benessere delle persone, sviluppato in diversi linguaggi, in un magnifico luogo molto amato dai cremonesi. Inoltre, sarà l’opportunità per conoscere meglio il Parco al Po, interessante dal punto di vista ambientale. È un impegnativo lavoro progettuale, organizzativo e di coordinamento, ma stiamo vivendo settimane emozionanti, cariche di aspettative. Ringrazio inoltre i miei collaboratori che condividono sempre con competenza la mia passione per questo lavoro”, dichiara infine Cinzia Miraglio, che cura l’organizzazione dell’evento.

© Riproduzione riservata