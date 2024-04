In occasione del 79° Anniversario della Liberazione, in concomitanza con la cerimonia in memoria dei Caduti presso il Cimitero, si è svolto un momento di raccoglimento da parte del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza – Colonnello Massimo Dell’Anna, unitamente al Presidente della locale sezione ANFI -Maresciallo aiutante Pier Luigi Ghinaglia, dinanzi la lapide commemorativa dei Caduti del Corpo, restaurata in concomitanza con la ricorrenza del 250^ anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

E’ stato dunque ricordato il sacrificio di tutte le Fiamme Gialle che hanno sacrificato la loro vita per la Patria ed in particolare del partigiano, già finanziere della Guardia di Finanza, Luigi Pietro Ruggeri – cui è intitolata la sezione A.N.F.I. di Cremona – del quale ricorrerà quest’anno, nel mese di settembre, l’80^ anniversario della tragica fucilazione a Pozzaglio.

