Caruso “Forza Italia farà valere in Europa le istanze della Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Forza Italia rappresenta la casa dei moderati, dei liberali, degli europeisti, dei garantisti e degli atlantisti: tutti loro oggi possono presentare le loro istanze in una forza politica che storicamente ha sposato i valori del Partito popolare europeo”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, a margine della presentazione dei candidati del partito alle elezioni europee, all’Hotel Cavalieri, a Palermo. “La lista ha ambizioni importanti, perché la valenza dei candidati esprime la nostra volontà di dare agli elettori la facoltà di scegliere rappresentanti in grado di far valere in Europa le istanze della Sicilia – aggiunge Caruso, – Questa regione ha sempre dato un gran contributo ai risultati di Forza Italia, grazie a un’importante tradizione moderata: per scaramanzia non voglio dire prima a che numero vogliamo arrivare, ma sicuramente avremo la possibilità di superare la doppia cifra e faremo il massimo per dare un risultato di livello al nostro partito”. xd8/vbo

