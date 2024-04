Cento anni fa veniva assassinato Giacomo Matteotti, l’onorevole socialista che coraggiosamente denunciò i brogli elettorali con cui il fascismo era arrivato al potere. A Matteotti sono state dedicate piazze e strade nell’epoca repubblicana, ma il suo testamento politico, la sua lungimiranza ideale è stata come schiacciata dalla violenza con cui fu ucciso.

“Giacomo Matteotti, l’Italia migliore” è il titolo del libro scritto dall’onorevole Federico Fornaro, che verrà presentato alle 17 di domenica 5 maggio, presso la Sala Convegni della Società Filodrammatica Cremonese, in Piazza Filodrammatici 2. Un appuntamento voluto dal Partito Socialista di Cremona per ritornare a parlare di una figura celebrata, ma dimenticata per quel che riguarda il suo pensiero e la sua azione politica.

L’incontro sarà introdotto dal segretario della sezione cremonese del partito, Diego Rufo, seguiranno i saluti di Silvia Coppetti, presidente della Fondazione Mario Coppetti, di Tino Boccasasso e di Andrea Virgilio vicesindaco di Cremona. Quindi l’autore, Federico Fornaro, dialogherà con Enzo Marraio, segretario nazionale del Psi e con il professor Daniele Rescaglio.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Federico Pani del settimanale “Il piccolo di Cremona”. Un appuntamento per aprire una riflessione e cogliere alcuni elementi di estrema attualità della figura di Giacomo Matteotti, ridando voce ad una figura che all’alba della dittatura seppe comprendere prima di tutti, anche del suo stesso partito, quello che stava accadendo.

© Riproduzione riservata