Nuova mostra allestita nella galleria Bertoldiarte per la prima volta dopo la pandemia di Covid-19: è “Oltre il Nilo” di Graziano Bertoldi, che espone una cinquantina di opere fra dipinti e sculture realizzate nel 2024 e dedicate all’Africa, per far riflettere e viaggiare il pubblico attraverso il percorso di visita.

I dipinti evocano le tradizioni africane studiate dall’artista sia sui libri sia sulle creazioni di autori come Zulu, Fang, Idiong, Babua, Luba, che riportano ad una visione essenziale dell’esistenza. Nelle opere di Bertoldi gli elementi naturali quali fiori e frutti si uniscono a rappresentazioni tipicamente africane che in qualche caso richiamano anche alla maternità.

Un quadro poi rende omaggio al missionario Cardinale Guglielmo Massaia, carismatica personalità alla quale Cremona ha dedicato una via, dove ha sede dal 1985 Bertoldiarte. La mostra sarà visitabile fino al 26 Giugno con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 9-12 e 17-19, mentre sabato e festivi ore 17-19.

Il servizio di Federica Priori.

