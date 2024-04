Seconda giornata della festa degli Off Cott al Bosco ex Parmigiano, manifestazione che unisce intrattenimento e fini benefici, in programma per dieci giornate dal 24 aprile fino al 5 maggio. Protagoniste assolute le uova in diverse versioni e preparazioni. La manifestazione sta ottenendo un ottimo riscontro nonostante il tempo incerto. Cento le persone impegnate nell’allestimento. Il ricavato andrà a favore della Lilt, la Lega italiana Lotta contro tumori.

La parola, nel videoservizio, a una delle protagoniste della festa, intervistata da Francesco Sessa.

