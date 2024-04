Anche quest’anno, come tradizionalmente da molti anni, ha avuto luogo il progetto di scambio Italia-Danimarca presso il Liceo Aselli.

La classe 3B del Liceo delle Scienze Applicate ha ospitato studenti danesi della scuola “Skovlund” di Ansanger per una settimana, trattando il tema “The Past, Present and Future of Sport in Society”: nelle ore della mattina gli studenti hanno lavorato in gruppi misti, chiudendo le attività con una serie di presentazioni finali sui vari aspetti dell’argomento.

Il tempo libero è stato dedicato a visite della città, con gli studenti italiani a fungere da guida per gli studenti danesi, ad un’escursione a Milano, a laboratori – presso il Museo del Violino e presso il Centro Fumetto – ed ad attività sportive.

Lo scambio è stato vissuto con entusiasmo da parte degli studenti italiani, che hanno potuto esercitarsi con continuità nell’uso della lingua inglese ed hanno conosciuto nuovi amici, imparando anche stili di vita e abitudini di coetanei di un altro Paese.

Allo stesso modo gli studenti danesi sono apparsi a loro agio nella nuova situazione, pronti a collaborare nel lavoro in classe e desiderosi di vedere e provare quanto gli veniva man mano presentato.

Un’esperienza più che positiva, sotto ogni punto di vista. E che proseguirà il prossimo anno con il soggiorno degli studenti italiani in Danimarca.

