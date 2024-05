Un’occasione da non sprecare, quella di oggi, per il tribunale di Cremona a rischio paralisi per mancanza di personale amministrativo, la visita in città del vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, che nel pomeriggio ha raggiunto palazzo di giustizia per due incontri: uno con il presidente del tribunale Anna di Martino, e l’altro con una rappresentanza dell’Ordine degli avvocati di Cremona presieduto dall’avvocato Alessio Romanelli e delle associazioni forensi. Obiettivo primario, risolvere il problema della carenza di personale amministrativo, la cui scopertura all’interno della pianta organica è del 42,6%. “Vediamo se è possibile”, ha detto il vice ministro, “qualche risposta la darò per porre un freno a questa fuga dai luoghi della giustizia. Non si tratta di soluzioni decisive, ma un ottimo sollievo alla situazione di Cremona lo potremo dare. Si tratta di pescare del personale un po’ dappertutto, raschiando un po’ di qua e un po’ di là e privilengiando Cremona per questa gravissima situazione. Proveremo questa operazione di taglia e cuci, ma qualche risultato certamente a breve lo avremo”.

Prima di arrivare in tribunale, il vice ministro ha fatto tappa in carcere, dove ha incontrato la direttrice del carcere Rossella Padula. “Sul carcere”, ha detto Sisto, “c’è un po’ da lavorare. Si tratta di un carcere grande, troppo grande, popolato in maniera particolare , c’è una grande fetta di popolazione carceraria con delle difficoltà ambientali e forse il carcere è l’unico luogo dove i detenuti possono conoscere e riconoscersi. Ho parlato con la direttrice e le ho detto di essere particolarmente attenta alla qualità del rapporto umano”. Per il vice ministro, si dovrebbe fare un intervento edilizio importante per risistemare tutto l’impianto energetico, ci sono carenze sul piano della sicurezza, di lancio dall’esterno di telefonini, di sostanze stupefacenti, e c’è l’aggravante della vicinanza alla strada pubblica e qualche intervento sarà necessario”. Il vice ministro ha detto di aver trovato “rassicuranti e sul pezzo gli agenti della penitenziaria, perfettamente a conoscenza della situazione. Ho visto le cucine, ho visto cuochi di tutte le nazionalità, il capo cuoco è molto simoatico, e questa diversità di provenienza deve essere uno stimolo per garantire le migliori condizioni, ma c’è da lavorare”.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata