Fiorenzo Albertini è il primo candidato sindaco ufficiale a Castelleone, nelle scorse ore è stata chiusa la sua lista “Castelleone Futura”, formazione civica che comprende diversi volti nuovi della scena castelleonese. I volantini stanno circolando da qualche giorno, con i punti salienti del programma.

Un progetto di ispirazione progressista nato circa un mese fa, partito dall’attenzione ai problemi delle persone. “Pensiamo ai giovani – spiega il candidato – serve un luogo che identifichi Castelleone come paese che comincia ad aprirsi alle tematiche giovanili; poi c’è il tema della città ecosostenibile e quello del prendersi cura delle persone a cominciare dai più fragili. Durante il Covid si era creata una forma di solidarietà collettiva che però non si è poi sviluppata in qualcosa di concreto”.

Albertini, 69 anni, per 35 insegnante all’Istituto Agrario Stanga di Crema, non iscritto a nessun partito, è volto noto nel mondo sportivo come allenatore di calcio e soprattutto nell’ambiente della Pergolettese, dove è da diversi anni parte dello staff. E’ alla sua prima esperienza politica.

E’ invece fissata per sabato prossimo, 4 maggio, la presentazione ufficiale della lista che potrebbe vedere di nuovo in campo il sindaco uscente Pietro Fiori: la squadra è già pronta ma nulla trapela su un eventuale suo terzo mandato.

