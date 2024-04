Plauso da parte dei dirigenti Vanoli agli chef in erba dell’indirizzo Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera dell’IIS “L. Einaudi“, accompagnati dalla preside Nicoletta Ferrari e dagli insegnanti Cristian Fusco (Cucina) e Cristiana Pisati (Sostegno) durante le premiazioni della Stradivari Cup 2024 a Ca’ de’ Somenzi.

Il torneo internazionale di basket – riservato alle categorie Aquilotti ed Under 13 e disputato tra il 26 e il 28 aprile, dopo la giornata del 25, consacrata alla pallacanestro femminile -, si è quindi concluso con una medaglia anche per l’istituto di via Bissolati.

Dividendosi tra i fornelli e la sala, i ragazzi di cinque classi del corso ristorazione (una terza, tre quarte ed una quinta) hanno infatti partecipato, a modo loro, all’evento sportivo di Primavera, servendo quotidianamente ben trecento pasti, per rifocillare i giovani atleti, affamati dopo le prestazioni, sul campo da gioco.

Il docente Cristian Fusco spiega: “Abbiamo fornito il nostro contributo ad una gara impegnativa, ma di grande soddisfazione: il totale di novecento primi ed altrettanti secondi, distribuiti in circa un’ora, rappresenta un grandissimo merito per la mia scuola e per gli allievi.

Abbiamo dovuto organizzare due turni, per inserirci nelle pause tra le numerose partite in programma. Abbiamo lavorato in modo dinamico, veloce ed attento alle esigenze dei coach e dei piccoli campioni, che, nelle diverse lingue, sono riusciti a dialogare con noi ed a comunicare bisogni e richieste specifici”.

Alcuni alunni hanno pure interagito con il dj, presso la postazione di Radio Bruno, mentre, per uno di loro, Lorenzo Gargioni, c’è stata addirittura l’opportunità di vestire i panni del telecronista e del cameraman, per il canale YouTube RBMF, dedicato alle dirette degli incontri.

