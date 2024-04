Consiglio di Stato: “Proroga concessioni spiagge illegittima, subito procedure di gara”

(Adnkronos) – Le spiagge sono una risorsa “sicuramente scarsa” e la scadenza delle concessioni balneari al 31 dicembre 2023 deve essere rispettata, e dunque vanno disapplicate le proroghe alla fine del 2024.

Per questo “dando applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Ue” si deve “dare immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale”. E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato in una sentenza depositata oggi.