Il Tiro a Segno Nazionale Sezione di Cremona, nella figura del Presidente Pierangelo Iseppi ha reso onore al ricordo del Cav. Piergianni Minardi, ex iscritto, donando e consegnando ai figli Gianpaolo e Gianluca una targa commemorativa e di ringraziamento per le armi che la Famiglia aveva deciso di donare al Poligono stesso a seguito della Sua scomparsa avvenuta un anno fa. Per Minardi era già stato piantato un albero in suo onore alla canottieri Flora.

© Riproduzione riservata