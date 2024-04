Sabato 4 maggio alle 17.00 nuovo spettacolo della decima edizione del Microfestival di Teatro e Musica Antica e ultimo appuntamento delle celebrazioni in onore e ricordo di Padre Silvio Pasquali. Nell’oratorio della Madonna di Caravaggio del Museo della civiltà contadina “Il Cambonino Vecchio” (viale Cambonino, 22), l’ensemble Fortuna Reditus propone in forma di reading teatrale e musica La sacra rappresentazione di San Tommaso composta da messer Castellano Castellani in Firenze l’anno del nostro Signore MDLIII (1553) nel mese di luglio.

Si tratta di un vivace racconto che narra le vicende, forse meno note, del viaggio di conversione e predicazione che Tommaso, dopo il ben più noto episodio dell’incredulità dell’apparizione del Cristo risorto, fa in oriente. Un racconto di grandi battaglie e miracolosi episodi, di battibecchi e rivolte popolari, di prigionia, di morti che resuscitano, di palazzi celesti. Le musiche del periodo rinascimentale saranno eseguite con copie di strumenti originali.

Il Microfestival di Teatro e Musica Antica è organizzato dal Comune di Cremona in collaborazione con Auser Unipop e Acli Turismo con la direzione artistica di Roberto Cascio.

