Tre partite per chiudere al meglio la stagione e prepararsi ad affrontare i playoff in maniera ottimale. E’ questo l’obiettivo che si pone la Cremonese per le sfide contro Pisa, Parma e Cittadella che chiuderanno il campionato. Prima di tutto va ritrovata la vittoria, soprattutto davanti al proprio pubblico. Il riferimento è alla sfida di oggi contro il Pisa, in uno Zini che farà registrare ancora una volta il pienone di spettatori.

I grigiorossi dopo la lunga rincorsa al secondo posto si sono smarriti. La crisi è arrivata nel momento peggiore, quando c’era da difendere un piazzamento che vale la promozione diretta dopo averlo lungamente inseguito. I quattro punti ottenuti nelle ultime sei giornate hanno fatto precipitare la Cremo al quarto posto, con il Catanzaro che a soli tre punti di distacco fa sentire il suo fiato sul collo dei grigiorossi. Ora è fondamentale difendere la posizione che eviterebbe il turno preliminare dei playoff e l’unico sistema per farlo è tornare al successo.

Non sarà facile contro un Pisa reduce da un buon pareggio in rimonta contro il Catanzaro e in piena lotta per conquistare un posto nei playoff. I toscani al momento hanno un solo punto da recuperare rispetto all’ottavo posto occupato dalla Sampdoria e ci credono, così come i suoi tifosi, che saranno 1.384 in Curva Nord. Stroppa ha messo in guardia i suoi giocatori nella conferenza stampa che come sempre precede la partita, parlando di una squadra imprevedibile, con davanti giocatori brevilinei agili e veloci, difficili da tenere a bada.

L’allenatore ha incassato in questi giorni anche la fiducia della società, arrivata attraverso le parole del direttore generale Armenia. Un segnale importante, arrivato nel momento probabilmente più delicato della stagione.

Bianchetti e compagni non devono lasciarsi pervadere dall’ansia di dover vincere a tutti i costi. La gara contro il Pisa va affrontata nella maniera giusta, con la serenità di chi è consapevole di essere una delle squadre più forti del campionato e di averlo dimostrato a lunghi tratti durante la stagione.

Ci saranno di sicuro dei cambiamenti nell’undici di partenza, perché gli impegni ravvicinati obbligano a mandare in campo chi è più in condizione. Sarà importante il rientro dalla squalifica di Johnsen, che con le sue giocate può davvero fare la differenza e rompere gli equilibri. L’ex del Venezia potrebbe partire da mezzala di centrocampo oppure nel ruolo di seconda punta. Stroppa a riguardo ha detto di voler tenersi il dubbio fino all’ultimo.

Altro dubbio è quello che riguarda il ruolo di portiere, con Jungdal che ormai è recuperato, ma con un Saro che è stato apprezzato in queste ultime uscite dal tecnico per i suoi interventi, ma anche per la sua bravura con i piedi, che spesso gli ha permesso di eludere il pressing delle punte avversarie nel far ripartire l’azione dal basso.

Come detto allo Zini ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per una partita che deve segnare la ripartenza della Cremonese. E’ ora di lasciarsi alle spalle il periodo più nero e di rimettersi a fare punti. Ci sarà uno Zini stracolmo ad aiutare in questa missione i ragazzi di Stroppa.

Mauro Maffezzoni

