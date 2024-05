Giovedì 2 maggio prenderà l’avvio nella Biblioteca Statale di Cremona il ciclo “100 Puccini 1924-2024”, serie di incontri che Cremona dedica alle celebrazioni per il centenario della morte del grande compositore, organizzate dal Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona, in collaborazione con il Comune di Cremona e la Biblioteca Statale: verrà infatti inaugurata la mostra “Al mio sublime des Grieux”: Giuseppe Bianchi Cremonini, il tenore cremonese che determina il clamoroso successo del debutto mondiale della Manon Lescaut al Teatro Regio di Torino (1893) e della prima scaligera (1894). Puccini stesso lo definisce “il mio sublime Des Grieux”. Cremonini è inoltre il protagonista delle premières de La Bohème e di Tosca al MET di New York.

La mostra allestita presso la Biblioteca Statale di Cremona. visitabile fino al 13 maggio, intende ricordare e celebrare questa significativa figura di interprete, attraverso documenti, lettere, testi, fotografie e cimeli che ripercorrono la vita e la carriera artistica del tenore cremonese, parte di proprietà della Biblioteca stessa e parte oggetto di prestiti e collaborazioni con enti e privati. Durante l’inaugurazione verrà anche eseguito un concerto di musiche strumentali pucciniane, a cura dell’Ensamble del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona, promotore della rassegna.

Sempre nella Biblioteca Statale si terranno altri due degli otto eventi della rassegna:

8 maggio 2024, ore 16.30 – Sala Virginia Carini Dainotti Biblioteca Statale di Cremona

Giacomo Puccini e l’autopiano: esecuzione di rulli sonori con musiche pucciniane

Prof. Pietro Zappalà, Università degli Studi di Pavia

13 maggio, ore 17 – Sala Virginia Carini Dainotti Biblioteca Statale di Cremona

Le eroine pucciniane

Concerto vocale a cura della classe di canto del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona

