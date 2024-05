Un set blindato, blindatissimo, quello in scena a Caorso da venerdì a martedì. Il paese della bassa piacentina si è trasformato in location del nuovo film Netflix con protagonisti George Clooney e Adam Sandler. Anche loro a Caorso. Con tanto di scompiglio annesso tra i residenti, naturalmente. Impossibile avvicinarsi, accesso negato a tutti, giornalisti -curiosi e bambini compresi. Non entra nessuno, e alle comparse locali sono state richieste bocche cucite e divieto assoluto di diffondere foto (con rischio di sanzioni se individuati). Secondo The Hollywood Reporter i due divi sono i nuovi volti di una serie del colosso del cinema streaming. A Caorso circa 200 i van con i vetri oscurati che sono parcheggiati nel parcheggio verso Chiavenna. La richiesta al Comune di Caorso sarebbe arrivata dalla società Film Production Consultants srl di Roma. La stazione di Caorso è stata “trasformata” in Pienza.

© Riproduzione riservata