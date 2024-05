Fiorello: “Non lascio la Rai, da qui non mi muovo”

(Adnkronos) – “Andare alla Nove? E perché? Io non mi muovo, non lascio la Rai ma dopo ‘Viva Rai2’ che chiude il 10 maggio dico solo che ci vediamo alla prossima idea, proposta. Quando? Tra un mese, 6 mesi, un anno o mai. Non lo so, chi può dirlo?”. Così all’Adnkronos Rosario Fiorello, a margine dell’evento ‘Tennis and Friends – Special Edition 2024’, che di fatto ieri ha aperto il via al weekend degli Internazionali Bnl d’Italia di tennis al Foro Italico, dal 6 al 19 maggio, risponde sul suo futuro dopo la seconda stagione del suo morning-show che si chiude la prossima settimana. “Per la prima volta non sarò in onda il giorno del mio compleanno”, chiosa.