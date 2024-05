A un secolo dalla morte di Giacomo Puccini, Cremona rende omaggio al celebre compositore con l’iniziativa “Puccini 100” promossa da Conservatorio Monteverdi, Biblioteca Statale e Comune; i legami tra il genio lucchese e la città del torrazzo sono molteplici, come ha illustrato durante la presentazione il professore del Conservatorio Roberto De Biasio curatore del progetto “Puccini 100”.

Il cartellone si apre con la mostra in Biblioteca “Al mio sublime des Grieux” dedicata al tenore cremonese Giuseppe Bianchi Cremonini, determinante nel successo della Manon Lescaut al debutto mondiale. Poi si alterneranno concerti, incontri e proiezioni in un fitto calendario nel mese di maggio, il cui programma è disponibile online. In conferenza stampa non è mancato un momento musicale con Oleksandr Puzankov al violino e Alexandra Filatova al pianoforte.

Il servizio di Federica Priori.

© Riproduzione riservata